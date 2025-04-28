¿Íµ¤¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤ÇÀäÉÊ¤ª¤«¤º¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡õÄãÅü¼Á¤Î¡Ö·Ü¤à¤Í¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¡×¤Ï¡¢¥«¥ê¥«¥ê¡õ¥¸¥å¥ï¡Á¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£ÂçËþÂ­¤Î¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤ª¤Ê¤«¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¡ù´ÊÃ±¡ù¤É¡¼¤ó¡ª¤ÈÂç¤­¤¤·Ü¤à¤Í¥Á¡¼¥º¾Æ¤­by PATTIE¡ý°Â¤¯¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¥Á¡¼¥º¤È°ì½ï¤Ë¤É¡¼¤ó¡ª¤ÈÂç¤­¤¯¾Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï