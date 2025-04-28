Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤Î´´Éô¤¬28Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Ãæ¹ñ¤Îº£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¡Ö5¡óÁ°¸å¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÎìäÃ¤¢®Éû¼çÇ¤¤Ï28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Îº£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö5¡óÁ°¸å¡×¤ÎÃ£À®¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó