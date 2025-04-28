¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤«¤±¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£Í¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë³¤ÊÕ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÇÏÓ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³¤¤È¤«²Æ¤Ï¤ß¤Á