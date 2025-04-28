3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦never young beach¤¬28Æü¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Önever young beach 10th Anniversary Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò12·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü³«ºÅ¤Î10¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¢£never young beach¤ÎºîÉÊ°ìÍ÷ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î³«ºÅ¤ÏZepp Diver City¤Î¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤ÎËÜÊÔ½ª¤ï¤ê¤Î¹ðÃÎ±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤¬²¹ÀôÎ¹´Û¤Î½÷¾­Ìò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬½¾¶È°÷Ìò¤È¤·