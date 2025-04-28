¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Íè·î9Æü¤ÎÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡80Ç¯¤Îµ­Ç°Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢8Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î72»þ´Ö¤Î°ì»þÄäÀï¤ò°ìÊýÅª¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤â¤³¤ì¤Ë¤Ê¤é¤¦¤Ù¤­¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄäÀï°ãÈ¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Îº£·î20Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¥­¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉü³èº×=¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ30»þ´Ö¤Î°ì»þÄäÀï¤ò°ìÊýÅª¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢