4·î27Æü¡¢¤æ¤­¤Ý¤è¤³¤ÈÌÚÂ¼Í­´õ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹¢¤Î¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËºòÇ¯Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û ¤æ¤­¤Ý¤è¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×YouTube»£±Æ·çÀÊ¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÂÌ¾¤¬¡Ä¡×¤æ¤­¤Ý¤è¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖµîÇ¯¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Åö»þ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Æþ±¡ÅöÆü¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆþ±¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¹¢¤Ë¤Í¡¢¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¤Ç¤­¤Æ¤Æ¡¢»ä¡£À¼ÂÓ¤Ë¡×¤È¡¢Æþ±¡¤ÎÍýÍ³¤Ï¹¢