ÂÎÄ´¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¸Íý¤¬Íè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥×¥ê¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÀ¸ÍýÍ½ÄêÆü¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ëè·îÆ±¤¸¼þ´ü¤Ç¤¯¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤áÍ½Äê³°¤ÎÆü¤ËÀ¸Íý¤¬¤­¤Æ¡¢¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀ¸Íý¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢Èà¤Î°¦¼Ö¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Î°¦¼Ö¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈà¤Î°¦¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£Éþ¤â¥á¥¤