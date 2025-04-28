¥Ø¥ó¥ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬ÀÜ¶á¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥Ø¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëDFÅÏÊÕ¹ä¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£28ºÐ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤«¤é¥Ø¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤ä¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤³¤ÎDF¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¥ª¥é¥ó