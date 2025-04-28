¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/28¡ÛµÈËÜ¶½¶È¤Ï28Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£Æ±»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó´§ÈÖÁÈ¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê1¿Í²ó¼ýÏ¿Ä¾¸å¤Î»Ñ¢¡¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È·ÀÌó½ªÎ»¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ ·ÀÌó½ªÎ»¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢202