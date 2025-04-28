µÈËÜ¶½¶È¤Ï4·î26Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó½ªÎ»¤Ï¡ÖÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡×¤Ç¡¢·ÀÌó½ªÎ»Æü¤Ï¡Ö2025Ç¯4·î28ÆüÉÕ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡£ÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÈæÎÉ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ËÍí¤ß»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢2·î15Æü¤ËYouTube¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î