ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤­¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û2¤Ä¤ÎÌä¤Ç¤ï¤«¤ë¡©¼«Ê¬¤Î¡Ö¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë50¡ó°Ê¾å¤¬¸Þ·îÉÂ¤ò·Ð¸³¿´¤Î·ò¹¯¤â½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½½Ð¿åËã°á¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·î³Û¤Î¶â³Û¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç8230±ß¡ÊÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹ÔÄ´¤Ù¡Ë¡£¾¯¤·¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°