¥¢¥ë¥Ú¥ó¤¬Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥´¥ë¥ÕÀìÌçÅ¹¥´¥ë¥Õ5¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPEARLY GATES¡Ê¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥²¥¤¥Ä¡Ë¡×¤Î¥´¥ë¥Õ5¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à·×12¼ïÎà¤òÁ´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ5¤Ç4·î²¼½Ü¤«¤é5·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£ºòÇ¯9·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥í¥´»È¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥²¥¤¥Ä