Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦Âç¤­¤ÊÆ»Ï©¡£ÃËÀ­¤¬Æ»¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤´¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥­¤Î¤«¤±Ëº¤ì¤«¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¸òº¹ÅÀ¡£²¿Âæ¤â¤Î¼Ö¤¬¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¥¬¥ó¡ª¥¬¥¬¥ó¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤â¶Á¤¯·ã¤·¤¤¾×ÆÍ²»¡£¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢1Âæ¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃËÀ­¤¬º®Íð¤·¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤½