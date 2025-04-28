4·î28Æü¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢5¥­¥í¤¢¤¿¤ê4220±ß¤È16½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¡¢²ÈÄí¤È¤â¤ËÅØÎÏ¡¢ÃÎ·Ã¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¤¢¤Î¼ç¿©¤¬Çä¤ì¹Ô¤­¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¦¤É¤ó¤¬¹¥Ä´¡×¥³¥á²Á³Ê16½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤²5kg¤¢¤¿¤ê4220±ß¤Ë¡ÄÄ¹°ú¤¯¹âÆ­¤ÇÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÊÑ²½¤â=ÀÅ²¬ ÀÅ²¬¸©Ì±¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¤ªÊÛÅö¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Î¤´ÈÓ¤Ï¡¢¥³¥á¤É¤³¤í»³·Á¸©¤Î¾±Æâ¤¿¤¬¤ï»º¤ÎÊÆ¤¬Ãæ¿´