µÈËÜ¶½¶È¤Ï28Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢4·î28ÆüÉÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥±¥à¥ê¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ ·ÀÌó½ªÎ»¤Î¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó ¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢2025Ç¯4·î28ÆüÉÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹