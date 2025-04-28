¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤ÎÂè£±ÏÃ¤¬£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¶Ã°Û¤Î¿ÇÃÇÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÅ·ºÍ¥É¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ç¶¶ËÜ¤¬°å»ÕÌò¤Ë½éÄ©ÀïÃæ¡£½é²ó¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡¦¹áÀî¾»Ê¿¡ÊÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤¬¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÆæ²ò¤­¤·¤¿¡£¹áÀî¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡££Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃíÌÜ³ô¤À¡£ÃåÊª»Ñ¤Î¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤éÎáÏÂ¤Ë»þ