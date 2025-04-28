4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¤¨¤ß¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê¹ÔÌò¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¡¦À¾Â¼¿¿Æó¤Î¡È·ëº§´Ñ¡É¤ä¡ÈÎø°¦´Ñ¡É¤¬¼¡¡¹¤È´ÝÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£©AbemaTV,Inc.Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë8ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê¹ç½ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡È°¦¤ò»î¤¹¡ÉßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢·ë