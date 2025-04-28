¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ø±é¡Ø±§Ãè¤òµß¤¦¤Î¤Ï¤­¤Ã¤È¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡ª¡Ù¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿Blu-rayºîÉÊ¤ò6·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡¢16Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤È¤Æ¤â·é¤¯Èþ¤·¤¤Ëë°ú¤­7¿Í¤¬ÌÀ¤ë¤¯Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¡Ë º£ºî¤Ë¤Ï1·î4Æü¡¢5Æü¤ËÀéÍÕ ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc THE ENDING¡Ö±§Ãè¤òµß¤¦¤Î¤Ï¤­¤Ã¤È¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡ª¡×¡Ù¤¬Î¾Æü¤È¤â¤ËÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢