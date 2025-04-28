JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎÊ¡»³±Ø¡Á¿·ÈøÆ»±Ø´Ö¤ÇÎó¼Ö¤È¿Í¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·Âçºå¡ÁÇîÂ¿±Ø¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å7»þ50Ê¬¤Ë±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹­Åç¸©¤Ë¤¢¤ë»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÎÊ¡»³¡Á¿·ÈøÆ»±Ø´Ö¤ÇÎó¼Ö¤È¿Í¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å6»þ²á¤®¤«¤é¡Ö¿·Âçºå¡ÁÇîÂ¿¡×´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å7»þ50