【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「End of Days」が流れる『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のPVも公開! ReoNaの新曲「End of Days」がTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のオープニングテーマに決定した。 7月4日からTOKYO MX他にて放送開始となる『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』は、人気アプリゲーム『アークナイツ - 明