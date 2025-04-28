Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè44²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï28Æü¡¢5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£10R½à·è¾¡Àï¤Ï¡¢Æ»Ãæ¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¹ÓÈøÁï¤òºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¹õÀîµþ²ð¡Ê26¡áÀî¸ý¡Ë¤¬ÂçµÕÅ¾¡£Àî¸ý¤Î¼ã¤­¥¨¡¼¥¹¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Û¤É¾è¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢3¼þ²óÌÜ¤Ç¹ÓÈø¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¼¤¬¤é¤º¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¹ÓÈø¤òÄÉÁö¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖÅÓ