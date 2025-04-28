1988Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬Â¼¹§»Ò¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖChristmas Picnic¡×¡£ºòÇ¯12·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎBlu-ray¡ØENCORE X¡Ù¤¬5·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÆü¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬Â¼¹§»Ò LIVE Blu-ray ¡ØENCORE X¡Ù / ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼Æ°²èhttps://youtu.be/gR-CMn_8KhU¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢