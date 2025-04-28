½÷Í¥¡¦±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö³é°¦¡×¡Ê5·î16Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄ´ä¾¾¤¢¤­¤é¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¿©¹ÔÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ëÀÝ¿©¾ã³²¡£µñ¿©¾É¡Ê¿À·ÐÀ­¤ä¤»¾É¡Ë¤È²á¿©¾É¡Ê¿À·ÐÀ­Âç¿©¾É¡Ë¤ËÂç¤­¤¯Ê¬Îà¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½ÅªÍ×°ø¤ä¿´ÍýÅªÍ×°ø¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸Êª³ØÅªÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âµñ¿©