ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°¤Î¾åÌî·Ö¸µÉÙ»³»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î¸©µÄÁª¤ÎºÝ¡¢ÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½¶â¤òÍ×µá¤·¡¢45Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ÇÆ°¤­¤Ç¤¹¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¹¤ë¹ðÈ¯¤ò¡¢ÉÙ»³ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤¬º£·î25Æü¤Ë¼õÍý¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·4·î¤Î¸©µÄÁª¸©µÄÁª¤ÇÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾åÌî¸µ»ÔµÄ¤¬¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¡¢45Ëü±ß¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì