¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬(36)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤ÆÈ±Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¤Æ¤ó¤µ¤¤¡£¡×¡Ö¤â¤¬Ã±¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤á¤Ë½÷»Ò²ñ¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤­¡¼¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü