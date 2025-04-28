¡ÖPEACH JOHN¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ZOZOTOWN¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«½¬¤¤¥¿¥Ã¥×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¢£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡Ù¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´6·¿¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã