JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸á¸å5»þ41Ê¬¤´¤í¡¢»³ÍÛ¿·´´ÀþÊ¡»³¡Á¿·ÈøÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤¸¤ó¤¸¤ó»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±7»þ10Ê¬¸½ºß¡¢¶å½£¿·´´Àþ¡Ê¾å²¼Àþ¡ËÇîÂ¿¡Á¼¯»ùÅçÃæ±û¤ÇÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£