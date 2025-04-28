4·î28Æü È¯É½ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÇòÀô¼Ò¤Ï4·î28Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¤«¤µ¤Í¤¬¤µ¤Í¤Î½éÎø¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÎºîÉÊ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¸ø¼°±Ø°÷¤³¤È¤Á¤ã¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ö¤«¤µ¤Í¤¬¤µ¤Í¤Î½éÎø¤Ç¤¹¤¬¡×¤Ï¤â¤í¤ß¿·»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤¬¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤³¤È¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢ºî¼Ô¤Î¤â¤í¤ß