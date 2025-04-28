RIIZE¤¬¡¢5·î19Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡RIIZE Æ°²è¡ØODYSSEY¡Ù¤Ï¡¢Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿RIIZE¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRIIZING¡Ù¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ØRIIZING DAY¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢Ìó11¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºîÉÊ¤ÏÆüËÜ¸ÂÄêÈ×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢RIIZE¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç