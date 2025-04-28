―¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇºÆ¤Ó¤ÎÂçÇÈÍð¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡¢ÌÜÀè¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ëÅìµþ»Ô¾ì¤Î¶áÌ¤Íè¤òÆÉ¤à― Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3·î²¼½Ü¤ò¶­¤ËµÞÍî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢4·î7Æü¤Ë¤Ï¥¶¥é¾ì¤Ç3Ëü±ß¥È¥ÓÂæ¤Þ¤ÇÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤âµÞ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï°ì»þ3Ëü6000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë5000±ßÉý¤ÎµÞ·ã¤ÊÌá¤êÁê