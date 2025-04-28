¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿äÄê6600ËüÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¶²Îµ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¶²Îµ¤Ï¡¢7·î25Æü¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¡Ë¡×¤Ç¡¢ÊÝ¸î¡¦»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤ÏÁð¿©¶²Îµ¡Ö¥¹¥Æ¥´¥µ¥¦¥ë¥¹¡×¤Î°ìÆ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ¹¤Ï150¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÎ½Å¤Ï149¥­¥í¥°¥é¥à¡£À­ÊÌ¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£ÇØÃæ¤Ë¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¹üÈÄ¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä