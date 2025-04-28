2026Ç¯°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤òÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯É¾µÄ²ñ¡ÊOCA¡Ë¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿å±Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊOWS¡Ë¤Ï½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇÄ´À°Ãæ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸©Æâ¤Ë»ÜÀß¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Î±¿±Ä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ç¤Î¼Â»Ü¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ÜÀß¤¬½êºß¤¹¤ë