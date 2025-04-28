Àîºê»Ô¤Î·úÀß¸½¾ì¤ÇÅ´¹ü¤¬Íî²¼¤·¡¢ºî¶È°÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Àîºê¶èÅìÀðÅç¤Ç¡Öºî¶ÈÃæ¤ËÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¾å6³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Î·úÀß¸½¾ì¤ÇÅ´¹ü¤¬Íî²¼¤·¡¢ºî¶È°÷4¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï1³¬ÉôÊ¬¤Çºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£