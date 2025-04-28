¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Ä¤ß¡¦¤µ¤æ¤ê¡×¤Î¤µ¤æ¤ê¡Ê55¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥ê¡¼¥×½üµî¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤æ¤ê¡ÖÀèÆü¸¡ºº¤Ç¥Ý¥ê¡¼¥×¼è¤Ã¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶áÂÎÄ´»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡×¡Ö°ß¥«¥á¥éÂçÄ²¥«¥á¥é¸¡ºº¤ä¤Ã¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡×¡Ö¥Ý¥ê¡¼¥×¤Ç¤­¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÖËèÇ¯¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¤Ü¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×