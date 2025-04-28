67Ç¯Á°¡¢ÅÔÎ©¤ÎËÏÅÄ»º±¡¤Çµ¯¤­¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¤ÎÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¤¬¹µÁÊ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸¶¹ð¤ÎÃËÀ­¤¬28Æü¡¢ËÏÅÄ¶è¤ËÄ´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£1958Ç¯¡¢ÅÔÎ©¤ÎËÏÅÄ»º±¡¤ÇÊÌ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬ÅÔ¤ËÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¡¢º£·î25Æü¤Ë¤Ï¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬¹µÁÊ¤ò¤»¤ºÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¡¢28Æü¤Ë»º±¡¤¬¤¢¤Ã¤¿ËÏÅÄ¶è