ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹»ö¶È½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ2600Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ð¸îÊó½·¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤«¤é»ØÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ¿¦°÷¤¬¼ÂÂÖ¤ò¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ß¤é¤¤¡ÊÊÌÉÜ»Ô¡Ë ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ß¤é¤¤¡×¤È¡Ö¥Ø¥ë¥Ñー¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÉÍÏÆ¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í­ÎÁÏ·¿Í¥Ûー