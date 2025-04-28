¡ÚÅÏî´½í 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Û 6·î25Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§3,300±ß ¡ÖÅÏî´½í 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡× ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¡ÖÅÏî´½í 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡×¤ò6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,300±ß¡£ ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢MC¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÅÏî´½í¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Ç4Çñ5Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿»£