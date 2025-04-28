¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï28Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬27Æü¸á¸å¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤¬ÂæÏÑÃæÉô¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ø¤Î´í³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤Ï±ÒÀ±¤òÅëºÜ¤·¡¢¸á¸å11»þ54Ê¬¤Ë»ÍÀî¾Ê¤ÎÀ¾¾»±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤ÆÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎÊýÌÌ¤ËÈô¹Ô¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤ÏÂçµ¤·÷³°¤À¤Ã¤¿¡£¹ñËÉÉô¤Ï¤Þ¤¿¡¢28Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÃæ¹ñ¤Î·³ÍÑµ¡±ä¤Ù29µ¡¡¢·³´Ï±ä¤Ù10ÀÉ¡¢¸øÁ¥±ä¤Ù4ÀÉ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¼þÊÕ¤Ç