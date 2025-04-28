ºå¿ÀÂç¿ÌºÒÈ¯À¸30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÉºÒ¤ä¸ººÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡á28Æü¸á¸å¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èºå¿ÀÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿À¸Í»Ô¤¬28Æü¡¢¹ñÆâ³°8ÅÔ»Ô¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼«¼£ÂÎËÉºÒ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£º£¸å¤âÅÔ»Ô´Ö¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¹ñ¶­¤òÄ¶¤¨¤¿ËÉºÒ¸ººÒ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±Àë¸À¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÎÅÔ»ÔÏ¢¹ç¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó7¡ÊU7¡Ë¡×¤«¤é¡¢±Ñ