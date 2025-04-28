¼ó¼þ¤ê¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥ª¥¹¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê²«¿§¤¤¥á¥¹¡£¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î°ì¼ï¡Ö¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¡Êó¨âä·Ü¡Ë¡×¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅð¤Þ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥º¥é¥Á¥ã¥Ü¤Î¥ª¥¹1±©¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¦¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê°¦¹¥²È¡¦²¬»³¼·¸Þ»°ÃË¡Ê¤·¤á¤ª¡Ë¤µ¤ó¡£4·î27Æü¤Î¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÄ¤­À¼¤òÊ¹¤­¡¢¾®²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í