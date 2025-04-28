¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖICEx¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»Ö²ìÍû¶ê¡Ê20¡Ë¡¢È¬¿ÀÎË²ð¡Ê16¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÂçµ±¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÏ»·î¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¡Ê5·î4Æü¸á¸å9»þ30Ê¬¡ËÊüÁ÷Ä¾Á°µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¿äÍý·¿ÂÎ¸³¥²¡¼¥à¡È¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤Î¿Íµ¤ºî¡ÖÈ¬·î¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¡È¤³¤ì¤«¤éµ¯¤­¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»à¡É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æó¿Í¤Î·»Äï¤È4¿Í¤ÎÃç´Ö¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×