¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ê¥Ý¥ê¤Î±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥ê¥¨£ÁÂè34Àá¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥È¥ê¥Î¤ò2-0¤Ç²¼¤·¡¢¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤¬2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ºò²Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤éÌó3050Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤Ç´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç31»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥ÎÀï¤Ç¤â7Ê¬¤ËÌ£Êý¤Î¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢4