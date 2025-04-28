¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥»¡¼¥ë¡×¤ò4·î26Æü¤«¤é5·î11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÈµÒ¼¼¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡ÁÂæËÌ/Åí±àÀþ¤ÈÅìµþ/±©ÅÄ¡ÁÂæËÌ/¾¾»³Àþ¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡£±ýÉü±¿ÄÂ¤Ï19,500±ß¤«¤é¤Ç¡¢ºÇÂç12¡ó¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä½ôÀÇ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï5·î4Æü¤«¤é7·î18Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉô´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£Í½Ìó¥¯¥é¥¹¤Ï¡ÖN¡¦H¡×¤È¤Ê¤ë¡£