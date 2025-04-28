Ê¿´äÀ¬¼ù½°±¡µÄ°÷ËÜÌ¾¤È¡¢´ûº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤ÆºÊ°Ê³°¤Î½÷À­¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÊ¿´äÀ¬¼ù½°±¡µÄ°÷¡ÊÈæÎã¶áµ¦¡Ë¤¬28Æü¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅÞ¤Ïº£¸å¡¢¼õÍý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£´û¤ËÌµ´ü¸Â¤ÎÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÞÎÑÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿´ä»á¤Ï¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÅÞ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«