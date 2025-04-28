LE SSERAFIM¤ÎËö¤Ã»Ò¡¢¥¦¥ó¥Á¥§¤¬¥é¥Õ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥ó¥Á¥§¡¢Ïª½ÐÂ¿¤á¤Î¤Ò¤â°áÁõ¥¦¥ó¥Á¥§¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ó¤¿ÈþµÓ¤ÈåºÎï¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ä°¦¤é¤·