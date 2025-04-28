5·î11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕ¤¬28ÆüÄ«¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Ø4¾ì½êÌÜ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ Àè¾ì½ê¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¸å½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢º£¾ì½ê¤âÅì¤ÎÂç´Ø¤Ë¡£¼¡¤Î¾ì½ê¤âÍ¥¾¡¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢·ê¿åÄ®½Ð¿È¤Î±óÆ£¤Ï¡¢Àè¾ì½ê¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òÆ¨¤·¡¢ÈÖÉÕ¤ò2Ëç²¼¤²¤ÆÅìÁ°Æ¬11ËçÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼·Èø»Ô