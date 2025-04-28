27ÆüÅê³«É¼¤Î²­Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»ÔÄ¹Áª¤ò½ä¤ê¡¢ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬ÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«±ÒÂâ°÷¤ÎÀ¯¼£Åª¹Ô°Ù¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¼«±ÒÂâË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£