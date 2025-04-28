¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£·£³£â£ð¤È½Ì¾®¤Ï°ìÉþ ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:17»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.502 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.23¡Ê+73¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.613¡Ê+111¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.162¡Ê+66¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.737¡Ê+24¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.34¡Ê+84¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.044¡Ê+54¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.098¡Ê+60¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢2.94¡Ê+44¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.859¡Ê+36¡Ë