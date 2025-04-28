À±Ìî¸»¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãGen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour¡Ù¡ä³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢8·î30Æü¤ÎÂæËÌ¡¦TICC¡ÊÂæËÌÔ¢ºÝÐòµÄÃæ¿´¡Ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¤Î3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæËÌ¤È¾å³¤¤Ï2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãPOP VIRUS World Tour¡ä¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤ÏÀ±Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã