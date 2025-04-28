¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇµÕÁö¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£µÕÁö¼Ö¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¤ÎÆ»Ï©¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÕÁö¤ò»Ï¤á¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å10»þ¤´¤íµ¯¤­¤¿µÕÁö¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤ÎÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£µÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÁ°¸¶Í¦ÂÀ¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¾èÍÑ¼Ö¤ÎÊ¿²¬¾¡Íø¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿²¬¤µ¤ó¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤Î´ä¼ê¸©¤«¤é²ÈÂ²¤¬